Veja como pode ficar o Ensino Fundamental II em 3 escolas de Cotia após reuniões

Pressionada, Educação manteve alunos da escola do Engenho e segue em negociação com o estado sobre as outras duas unidades; prazo para respostas é de 15 dias; entenda

Última reunião foi realizada na manhã de hoje (14) na EM Samuel, no Mirante.





Um assunto que vem pautando a cidade de Cotia desde a semana passada é a mudança no Ensino Fundamental II de três escolas municipais (Jd do Engenho, Samuel Silva Filho e Crianças de Cotia).





Cotia e Cia acompanhou todo o caso desde que a Prefeitura nos enviou, em primeira mão, uma nota informando sobre o remanejamento dos alunos dessas unidades para escolas do estado (RELEMBRE AQUI). acompanhou todo o caso desde que a Prefeitura nos enviou, em primeira mão, uma nota informando sobre o remanejamento dos alunos dessas unidades para escolas do estado





Cotia e Cia também acompanhou, aconteceu em frente à Prefeitura de Cotia (VEJA AQUI). Depois de serem informados e pegos de surpresa, os pais dos alunos começaram a se reunir e fizeram algumas mobilizações. A primeira, quetambém acompanhou, aconteceu em frente à Prefeitura de Cotia





Educação de Cotia, Luciano Corrêa, pressionado, começou a se reunir com eles. A primeira reunião aconteceu no mesmo dia da manifestação, mas sem acordo (RELEMBRE). Após o protesto, que primeiramente foi realizado pelos pais dos alunos do Jd do Engenho, o secretário depressionado, começou a se reunir com eles. A primeira reunião aconteceu no mesmo dia da manifestação, mas sem acordo





na rodovia Raposo Tavares, parando o trânsito na manhã dessa segunda-feira (12). Momentos antes do ato, Luciano se reuniu na frente da escola do Engenho com os pais e anunciou que a unidade não passaria mais pela mudança, ou seja, que no ano que vem continuaria atendendo com o Ensino Fundamental II. Indignados, os pais fizeram outra manifestação, desta vez,Momentos antes do ato, Luciano se reuniu na frente da escola do Engenho com os pais e anunciou que a unidade não passaria mais pela mudança, ou seja,





Com essa conquista após as manifestações, os pais do Engenho resolveram apoiar os pais dos alunos da EM Crianças de Cotia, que fica no Pq Miguel Mirizola, e da EM Samuel Silva Filho, localizada no Mirante da Mata.





Luciano voltou atrás e a unidade, que iria deixar de atender o 6º ano a partir de 2023, continuará da mesma forma. A única mudança que pode ocorrer, de acordo com a Secretaria de Educação, é o 9º ano ir para o estado. Na segunda-feira, na parte da tarde, o secretário de Educação realizou uma reunião na escola Crianças de Cotia. E, mais uma vez pressionado pela comunidade,. A única mudança que pode ocorrer, de acordo com a Secretaria de Educação, é





Nesta quarta-feira (14) foi a vez da EM Samuel Silva Filho. Em reunião com os pais na parte da manhã, Luciano também voltou atrás e disse que a unidade, que deixaria de atender alunos do 6º e 7º anos, talvez remaneje os alunos do 9º ano para o estado, assim como no Mirizola.





PROPOSTAS ESTÃO EM NEGOCIAÇÃO





Procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria Municipal de Educação resumiu o que ficou estabelecido nesta semana após as reuniões nas três escolas citadas na reportagem. A única certeza foi de que os alunos do ensino fundamental II da EM Jd do Engenho permanecerão na unidade no ano que vem.





Em relação as outras unidades, a secretaria disse que dará a resposta no prazo de 15 dias, pois ainda depende de uma negociação com o governo do estado.





Veja abaixo a nota enviada ao Cotia e Cia:





E.M. JARDIM DO ENGENHO





Alunos permanecerão na Unidade Escolar do 6º ao 9º ano em 2023.





E.M. CRIANÇAS DE COTIA





A Secretaria de Educação de Cotia está negociando com o Governo do Estado de São Paulo para que os alunos remanejados sejam do 9º ano, permanecendo assim os alunos de 6º ano na Unidade em 2023. Atendendo a solicitação das famílias em reunião com o secretário da Educação.





P.S: A Resposta dessa negociação tem previsão para os próximos quinze dias.





E.M. SAMUEL DA SILVA FILHO





A Secretaria de Educação de Cotia está negociando com o Governo do Estado de São Paulo para que os alunos remanejados sejam do 9º ano, permanecendo assim os alunos de 6º e 7º anos na Unidade em 2023. Atendendo a solicitação das famílias em reunião com o secretário da Educação.





P.S: A Resposta dessa negociação tem previsão para os próximos quinze dias.