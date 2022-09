Manifestação de pais de alunos bloqueia a Raposo Tavares nesta segunda-feira (12)

Pais protestam contra a exclusão do ensino fundamental em escolas em Cotia; às 9h, o congestionamento era de 6 km no sentido SP

Manifestação começou por volta das 8h. Foto: Reprodução





Alguns pais de alunos da Escola Municipal Jardim do Engenho, em Cotia, realizaram, na manhã desta segunda-feira (12), uma manifestação no km 23 da rodovia Raposo Tavares, próximo ao colégio Rio Branco, na região da Granja Viana. O protesto interditou a rodovia no sentido São Paulo.









De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), houve interdição de duas faixas no sentido São Paulo, com congestionamento de aproximadamente seis quilômetros.





VEJA O VÍDEO DO PROTESTO ABAIXO: