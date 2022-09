Pais se unem e escola em Cotia continuará atendendo sala do ensino fundamental

Unidade deixaria de atender alunos do 6º ano em 2023; mais cedo, prefeitura também voltou atrás, e permanecerá com o ensino fundamental na escola do Engenho; pais agora lutam para barrar mudança na 3ª e última escola; entenda

Decisão aconteceu após reunião na tarde desta segunda-feira (12)





6º ano da Escola Municipal Crianças de Cotia, localizada no Parque Miguel Mirizola, não passará mais por mudança no ano que vem. Segundo pais de alunos ouvidos pelo Cotia e Cia, o secretário municipal de Educação, Luciano Corrêa, voltou atrás e a unidade não deixará de atender mais os alunos desta turma, conforme a Prefeitura havia planejado. , não passará mais por mudança no ano que vem. Segundo pais de alunos ouvidos pelo, o secretário municipal de Educação,voltou atrás e a unidade não deixará de atender mais os alunos desta turma,





LEIA MAIS AQUI). A decisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (12), após uma reunião entre o secretário da pasta e uma comissão de pais de alunos. Mais cedo, Luciano Corrêa também voltou atrás e informou aos pais dos alunos da Escola Municipal Jardim do Engenho que a unidade permanecerá com o ensino fundamental (





Alguns pais dos estudantes do Engenho foram até o Mirizola “dar força” aos pais dos alunos do bairro. Ao final da reunião, todos comemoraram, como mostra o vídeo abaixo:









No entanto, segundo o secretário Luciano, a mudança ocorrerá com alunos do 9º da EM Crianças de Cotia. Mas ainda não se sabe se eles irão para o período noturno ou se serão remanejados para alguma escola do estado, no ano que vem.





Sobre a Escola Municipal Samuel da Silva Filho, haverá uma reunião na quarta-feira (14) para decidir se terá ou não a mudança. Segundo a Prefeitura, a unidade deixará de atender alunos do 6º e 7º anos. Os pais também são contra.