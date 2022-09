Dezenas de pais protestam em frente à Prefeitura de Cotia contra fechamento de salas de aula

Secretaria de Educação vai fechar diversas salas de aula do Ensino Fundamental II de três escolas municipais; pais chamam medida de "arbitrária"

Foto: Neto Rossi

Cerca de 60 pais de alunos da Escola Municipal Jd. Engenho protestam em frente à Prefeitura de Cotia na manhã desta segunda-feira (05). A manifestação ocorre devido ao fechamento de todas as salas de aula do Ensino Fundamental II da unidade, que pode valer já a partir do ano que vem.

Os pais relataram ao Cotia e Cia que a Secretaria de Educação não realizou uma reunião para falar sobre a mudança. Nem os professores, segundo eles, estavam sabendo. Caso a mudança ocorra, os alunos serão remanejados para a Escola Estadual Carlos Ferreira, que fica no Jd Torino, próximo a cidade de Embu das Artes.

Além dos pais de alunos do Engenho, familiares de estudantes da Escola Municipal Samuel Silva Filho, localizada no Mirante da Mata, também participam do protesto. Os alunos desta unidade serão remanejados, segundo a Educação, para o Zacarias, escola estadual que fica próxima ao Hospital Regional de Cotia.

Outra escola que passará pela mudança é Crianças de Cotia, localizada no Pq Miguel Mirizola. Ao todo, serão 877 alunos remanejados para unidades do Estado.

Há a informação de que uma comissão será recebida pelo secretário de educação Luciano Corrêa. O Cotia e Cia fez contato com a prefeitura de Cotia confirmar a informação e aguarda retorno.

O Cotia e Cia acompanha a manifestação, confira um vídeo gravado a pouco: