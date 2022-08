Prefeitura decide fechar salas do Ensino Fundamental II de 3 escolas municipais de Cotia

Com a mudança, 877 alunos serão remanejados para escolas estaduais; entenda

EM Crianças de Cotia, uma das unidades que passará pela mudança. Foto: Reprodução





Reportagem: Neto Rossi





A Prefeitura de Cotia vai fechar algumas salas de aula do Ensino Fundamental II de três escolas da rede municipal. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 877 alunos serão remanejados para escolas estaduais já a partir de 2023.





As unidades municipais que passarão pela mudança são: EM Jardim Engenho, EM Crianças de Cotia e EM Samuel da Silva Filho.





De acordo com a Educação, a EM Jardim do Engenho deixará de atender todos os alunos do Ensino Fundamental II, que serão remanejados para a Escola Estadual Carlos Ferreira, que fica no Jd. Torino. A unidade do Engenho passará a atender alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.





Já a EM Crianças de Cotia, que fica no Pq Miguel Mirizola, deixará de atender alunos do 6º ano, permanecendo apenas com uma turma. Segundo a pasta, esses alunos serão remanejados ou para a E.E República do Peru, que fica no Jd Nova Coimbra, ou para a EE Batista Cepelos, no centro de Cotia.





Por fim, a Secretaria informou que a E.M. Samuel, localizada no Mirante da Mata, deixará de atender alunos do 6º e 7º anos. Esses alunos vão para E.E Zacarias Antônio da Silva, que fica próxima ao Hospital Regional de Cotia.





Professores estão apreensivos com a mudança. De acordo com eles, não houve ainda um comunicado oficial. “Ninguém explicou por que, o que será feito dos professores, se corremos risco de ficarmos sem aulas”, disse um deles. A Secretaria de Educação explicou que os professores de Educação Básica II passarão por atribuição geral, de acordo com a classificação individual, podendo assim escolher nova sede de trabalho.





A respeito da distância das escolas estaduais para alguns alunos, a secretaria disse que os alunos remanejados serão atendidos com o passe escolar gratuito.





Questionada sobre o motivo desta mudança, a pasta explicou que essa decisão foi tomada durante a projeção para 2023. “A rede municipal de ensino de Cotia passará por uma reorganização na modalidade de ensino, a reorganização visa o atendimento de toda a demanda escolar do município, desde o berçário até ao 9º ano”, concluiu.