Sequestro, tiro e agressão: o terror vivido por mulheres nesta semana em Cotia

Cidade registrou três crimes bárbaros contra mulheres: uma foi baleada no braço e está na UTI, outra foi agredida com um soco no olho durante assalto e a terceira foi sequestrada; veja o que diz a Secretaria Municipal de Segurança Pública sobre os casos





A semana em Cotia foi marcada por crimes onde as vítimas eram mulheres. Um sequestro, uma tentativa de roubo e um assalto. Todos em plena luz do dia. Os crimes tiveram como principal característica a violência desmedida.





Uma das vítimas encontra-se na UTI após ter sido baleada no braço. Nenhum criminoso foi preso até o momento. Veja o que diz a Secretaria de Segurança Pública da cidade no final da reportagem.





SEQUESTRO









Ao sair do parque em seu veículo, foi fechada por um carro e abordada por dois bandidos armados. Ela foi rendida e colocada no banco de trás. Um dos criminosos tentou fazer movimentações financeiras em sua conta, mas ela não tinha saldo nos cartões.





Questionada se ela ou o marido tinham dinheiro, a vítima respondeu que morava em casa simples e alugada e que seu ex-marido não tinha dinheiro. Foi então que os criminosos desistiram de continuar o sequestro e a deixaram em uma rua próxima a Av. Escola Politécnica. Ninguém foi preso.





MULHER BALEADA









De acordo com o depoimento do marido da vítima à Polícia Civil, um veículo Ônix de cor branca parou em frente ao carro de sua esposa, impedindo a passagem. Nisso, segundo ele, desceram três indivíduos com armas de fogo. Um deles bateu com a arma no vidro do carro mandando a vítima abri-lo.





Ainda de acordo com o relato, no calor do momento, sua mulher teria ficado nervosa e não conseguiu abrir o vidro e as portas. Neste instante, ela sentiu um estrondo e percebeu que havia sido baleada no braço esquerdo, vindo a desfalecer.





Segundo ele, sua esposa voltou a si e percebeu que os bandidos entraram no veiculo Ônix e fugiram do local. A vítima conseguiu dirigir até a entrada de seu condomínio, que é na mesma rua, foi socorrida por familiares e levada para o Hospital São Francisco, onde permanece internada.





ASSALTO COM AGRESSÃO





Na tarde dessa quinta-feira (1º), uma mulher de 37 anos foi assaltada na passarela do km 27 da rodovia Raposo Tavares. Em entrevista ao Cotia e Cia por telefone, ela relatou que o bandido estava de bicicleta e que ainda ele deu um soco em seu olho.





Sem querer se identificar, a moradora do Parque Alexandra disse que sempre faz o mesmo trajeto para ir para casa quando volta do serviço e que toda vez está acompanhada, mas justamente hoje estava sozinha





O QUE DIZ A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE COTIA





Procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria Municipal de Segurança Pública disse que a Guarda Civil de Cotia tem realizado um trabalho estratégico para coibir a criminalidade em toda a cidade, "em seus 323,89 km² de extensão em seus mais de 200 bairros".





"Semanalmente, os chefes de equipe se reúnem com o Comandante para traçar os trabalhos ostensivos e alinham o patrulhamento que já foi intensificado na região da Granja Viana e será repensado para atender a demanda local. Lamentamos o ocorrido e pedimos para que a população una-se à Guarda para, assim, fazermos Segurança Pública de forma eficaz e humanizada, protegendo cada vez mais nossa população", explicou.





A pasta ainda reforçou o pedido para que a população ligue 153, "pois estão acontecendo as ocorrências e não estão ligando para a corporação".