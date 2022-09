Mulher sofre sequestro na Granja Viana e é liberada por não ter dinheiro em conta bancária

Criminosos perguntaram se ela morava em “condomínio chique na Granja”, mas com a resposta negativa viram que a vítima “não valia a pena”; veja a reportagem

Crime aconteceu na rua Direita, na Vila Santo Antônio. Foto: Google Maps





Uma mulher, de 37 anos, foi vítima de sequestro na Granja Viana na manhã dessa terça-feira (30). Ela havia deixado sua filha na escola e foi caminhar no Parque Teresa Maia. Ao sair do parque e entrar em seu veículo, foi abordada por três homens armados que estavam em um carro. Dois dos três criminosos a renderam e permaneceram com ela por mais de uma hora. A vítima depois foi liberada por não ter dinheiro em sua conta bancária.





Segundo a Polícia Civil, ao ser abordada, a vítima foi colocada no banco de trás de seu veículo. Um dos bandidos assumiu a direção e o outro ficou com ela no banco traseiro. Ao pegar o celular da vítima, o criminoso tentou fazer movimentações financeiras. Porém, ao verificar os saldos, não efetuou nenhuma transação, pois os cartões de crédito já estavam sem limites.





Ainda de acordo com a polícia, a dupla perguntou se a vítima morava em “condomínio chique da Granja Viana” e se seu ex-marido tinha dinheiro. Ela respondeu que morava em casa de rua, simples e alugada, e que seu ex-marido não tinha dinheiro.





Os criminosos então ficaram com a vítima por cerca de 45 minutos na Rodovia Raposo Tavares no sentido Cotia, até a altura do km 30. Depois, retornaram no sentido São Paulo e decidiram que a vítima “não valia a pena" e a deixaram em uma rua da Avenida Politécnica. Antes de descer do veículo, eles cobriram os olhos da vítima.





O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Cotia, que apura os fatos.