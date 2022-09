Mulher é assaltada e agredida por bandido de bicicleta em passarela da Raposo Tavares

Cotia e Cia entrevistou a vítima momentos depois do crime; “eu acabei de ser assaltada e levei um soco no olho ... ele falou perdeu, vagabunda, perdeu”; confira os detalhes na reportagem

Foto do bandido enviada pela vítima ao Cotia e Cia





Uma mulher, de 37 anos, foi assaltada na passarela do km 27 da rodovia Raposo Tavares na tarde desta quinta-feira (1º). Em entrevista ao Cotia e Cia por telefone, ela relatou que o bandido estava de bicicleta e que ainda ele deu um soco em seu olho. Ela registrou um boletim de ocorrência eletrônico.





“Eu acabei de ser assaltada e levei um soco no olho. Tô aqui passando gelo. Eu estava subindo a passarela. Estava voltando do serviço pra casa. Aí eu comecei a subir e vi ele vindo de bicicleta. Ele ficou me olhando lá de cima e eu achei estranho. Mas continuei andando. Aí ele passou por mim e me pegou pelas costas”, relatou.





“Aí ele falou perdeu, vagabunda, perdeu! Aí eu comecei a gritar para ele me largar. Do outro lado da passarela estava vindo um pessoal que trabalha nas empresas da região. Só que ninguém viu”, complementa.





Sem querer se identificar, a moradora do Parque Alexandra disse que sempre faz o mesmo trajeto para ir para casa quando volta do serviço e que toda vez está acompanhada, mas justamente hoje estava sozinha.





Ela também relatou que o bandido não chegou a apontar arma, por isso ela reagiu. “Ele me pegou por trás e eu caí. Segurei a camiseta dele e comecei a apertar ele pedindo para me soltar. Aí quando ele viu que tinham pessoas se aproximando, ele saiu. Só conseguiu levar meu fone de ouvido.”





A vítima ainda conseguiu tirar uma foto do ladrão já na Raposo Tavares em sua bicicleta.