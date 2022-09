Mulher é baleada no braço durante tentativa de roubo em Cotia

A bala fraturou um osso do braço e está alojada em seu ombro. Ela está internada na UTI

Uma mulher, de 43 anos, foi baleada no braço esquerdo durante tentativa de roubo no Jardim Pioneiro, em Cotia, na manhã dessa quarta-feira (31). A bala fraturou um osso do braço e está alojada no ombro da vítima. Ela está internada na UTI do Hospital São Francisco.





De acordo com o depoimento do marido da vítima à Polícia Civil, um veículo Ônix de cor branca parou em frente ao carro de sua esposa, impedindo a passagem. Nisso, segundo ele, desceram três indivíduos com armas de fogo. Um deles bateu com a arma no vidro do carro mandando a vítima abri-lo.





Ainda de acordo com o relato, no calor do momento, sua mulher teria ficado nervosa e não conseguiu abrir o vidro e as portas. Neste instante, ela sentiu um estrondo e percebeu que havia sido baleada no braço esquerdo, vindo a desfalecer.





Segundo ele, sua esposa voltou a si e percebeu que os bandidos entraram no veiculo Ônix e fugiram do local. A vítima conseguiu dirigir até a entrada de seu condomínio, que é na mesma rua, foi socorrida por familiares e levada para o Hospital São Francisco, onde permanece internada.





O caso foi registrado como tentativa de roubo no 2º Distrito Policial de Cotia, que apura os fatos.