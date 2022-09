Do Terminal a Granja Viana: Metrô divulga possíveis estações da Linha 22-Marrom em Cotia

“Próxima estação: Jd. Sabiá”; licitação para o estudo preparatório da Linha 22 entre SP e Cotia foi publicado hoje no Diário Oficial; confira

Conforme a publicação, a empresa contratada deverá prestar serviços técnicos especializados de engenharia, arquitetura e geologia "para o desenvolvimento do anteprojeto de engenharia e estudo de impacto ambiental da linha".





“Lançamos hoje uma licitação para contratação do anteprojeto de engenharia e do EIA-RIMA da nova Linha 22-Marrom do Metrô, que ligará o município de Cotia, passando pelo bairro Granja Viana, em Osasco com 2 estações e chegando até São Paulo, tendo integrações com as linhas 4-Amarela em Faria Lima, 9-Esmeralda em Hebraica-Rebouças, 20-Rosa em Teodoro Sampaio e finalmente com a 2-Verde em Santuário Nossa Senhora de Fátima–Sumaré”, publicou Silvani Pereira, presidente do Metrô, em sua conta no Twitter.





O EIA/RIMA, sigla para Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, respectivamente é um dos principais instrumentos utilizados no planejamento ambiental, para avaliar e precisar a intensidade e dimensão do impacto no meio ambiente.





De acordo com Silvani, uma das estações de destaque neste projeto é a ‘Universidade São Paulo’ que estará localizada dentro da Cidade Universitária, “um dos campus de uma das maiores e melhores instituições de ensino superior na América Latina e atenderá aos estudantes, funcionários e professores”.





Silvani explica que no anteprojeto de engenharia serão elaboradas as diretrizes do traçado da linha e locais das estações. “Pelos estudos iniciais, a linha terá 29km, 19 estações e um pátio de trens para 52 trens. A demanda estimada é de 649 mil passageiros por dia”, disse.





Anteprojeto é o conjunto de documentos técnicos (desenhos, textos, plantas) relacionados a uma obra ou serviço a ser executado, ou seja, como o próprio nome diz, antecede ao projeto arquitetônico ou projeto executivo, que será definitivo.





POSSÍVEIS ESTAÇÕES EM COTIA





O Metrô também divulgou nesta sexta-feira as possíveis estações que terão em Cotia com a Linha 22-Marrom, com saída do Terminal Metropolitano, passando pela Vila Santo Antônio, Sabiá, Parque Alexandra, Estrada do Embu, Mesopotâmia e Granja Viana. Veja abaixo a imagem: