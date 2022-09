Candidato de Bolsonaro, Tarcísio é recebido em Cotia por prefeito, vereadores e apoiadores

Evento teve carreata e entrega do título de cidadão cotiano ao candidato ao governo paulista; veja

Candidato bolsonarista aparece na foto ao lado do prefeito Rogério Franco, apoiador de Fernando Haddad (PT).





O candidato ao governo de São Paulo apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos) visitou Cotia nesta segunda-feira (19). Foi realizada uma carreata do km 39 da rodovia Raposo Tavares até a Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto.





onde recebeu o título de cidadão cotiano. Participaram do encontro os vereadores Johny Santos (PMN), Paulinho Lenha (MDB) e Celso Itiki (PSD), além do prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD) e o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Antes da carreata, Tarcísio se reuniu com apoiadores em um galpão no início da Estrada de Caucaia,.









Uma leitora do Cotia e Cia disse que chegou a ir até a Câmara para acompanhar a homenagem ao candidato, conforme havia sido anunciado na semana passada. Mas, chegando lá, ninguém soube lhe informar o motivo de terem mudado o local da entrega do título.





“Nenhum funcionário [da Câmara] soube nos informar [a mudança do local], pois não estavam sabendo de nada. Li a matéria do Cotia e Cia, e tive que ouvir que era fake news do jornal que não ia ter nada na Câmara. Até que uma funcionária foi se informar e disse que foi cancelado. Estou indignada com tudo que aconteceu e fiquei pensando: por que mandar o candidato para Caucaia? Não querendo desmerecer o Distrito, mas por que ele não veio ao centro de Cotia? Por que os funcionários da Câmara não foram informados?”, desabafa.





Cotia e Cia questionou a Câmara para saber o motivo de terem mudado o local da homenagem e aguarda retorno.





Tarcísio recebeu título de cidadão cotiano sem nunca ter pisado em Cotia





CRÍTICAS A HADDAD E GARCIA





Ao comentar a visita de Tarcísio em Cotia, o vereador Johny Santos atacou Haddad e Garcia por não terem ido até Caucaia.