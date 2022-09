Candidato Tarcísio de Freitas será recebido com carreata em Caucaia do Alto

Antes, ele receberá o título de cidadão cotiano na Câmara Municipal; saiba mais

Candidato ao governo de SP, Tarcísio de Freitas. Foto: Reprodução

Após Fernando Haddad (PT) e Rodrigo Garcia (PSDB), o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também visitará Cotia. O encontro está marcado para a próxima segunda-feira (19). o candidato ao governo de São Paulo,também visitará Cotia. O encontro está marcado









Johny Santos (PMN), apoiador do candidato, às 9h Tarcísio receberá o título de cidadão cotiano na Câmara Municipal. Logo depois, às 9h30, sairá uma carreata do km 39 da rodovia Raposo Tavares até a Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto. Segundo o vereador, apoiador do candidato, às 9h Tarcísio receberá oLogo depois, às 9h30, sairá uma carreata d





Na sessão dessa terça-feira (13), Johny comentou sobre a visita de Tarcísio em Cotia e atacou Haddad e Garcia por não terem ido até Caucaia. “Teve candidato que veio na cidade, mas eles esqueceram de Caucaia. Mas o nosso vai em Caucaia do Alto, vai conhecer as demandas da cidade de Cotia e nós vamos fazer menção de Caucaia do Alto que é um distrito muito importante da nossa cidade”, disse na tribuna.