PM encontra corpo carbonizado em estrada de Ibiúna

A Polícia Militar encontrou, na noite desse domingo (18), um corpo parcialmente carbonizado, com lesões na barriga e uma sacola no rosto no bairro Sorocamirim, área rural de Ibiúna.





A vítima era do sexo masculino, branco e aproximadamente com 30 anos de idade. Não havia nenhum documento de identificação. As informações são do Portal Viva.





Segundo o site, foi encontrada junto ao corpo uma pequena garrafa verde de refrigerante, que estava parcialmente derretida. A Autoridade Policial foi avisada e determinou que a PM preservasse o local até a chegada da perícia.





Ainda de acordo com o Portal Viva, uma equipe de investigação foi ao local, mas não foram localizadas testemunhas e nem câmeras nas proximidades. O corpo foi encaminhado ao IML de Sorocaba para exame necroscópico na vítima a fim de se constatar a causa da morte.