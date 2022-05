Lula diz que visitará Cotia para ‘copiar programas’ do prefeito Rogério Franco; veja vídeo

Ato aconteceu na manhã de hoje (5) na Vila Soma, em Sumaré (SP); esse é o segundo evento nesta semana em que Rogério Franco participa junto com Lula



Foto: Ricardo Stuckert /



No final de seu discurso na manhã desta quinta-feira (5), em visita a Vila Soma, uma ocupação em Sumaré (SP), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou o nome do prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), no momento em que agradecia seus apoiadores.





“Quero cumprimentar nosso prefeito Rogério Correia (sic), prefeito de Cotia, que está aqui, porque nós vamos visitar Cotia logo logo. Ele tem programas extraordinários e nós vamos lá para copiar os programas do Rogério, e quem sabe expandir tudo o que for bom para o Brasil inteiro”, disse [veja no vídeo abaixo].













ele esteve presente no ato do Solidariedade que oficializou apoio à pré-candidatura de Lula à Presidência da República nas eleições deste ano. Esse é o segundo evento nesta semana em que Rogério Franco participa junto com Lula. Na manhã de terça-feira (3),que oficializou apoio à pré-candidatura de Lula à Presidência da República nas eleições deste ano.





[RELEMBRE AQUI]. Franco disse que estará no projeto de Fernando Haddad para ajudá-lo na campanha para o governo estadual. O prefeito de Cotia declarou apoio ao PT, oficialmente, no dia 3 de abril, durante sessão solene na Câmara Municipal de Cotia. Franco disse que estará no projeto depara ajudá-lo na campanha para o governo estadual.





Hoje, em Sumaré, além de Haddad, também participaram do ato o deputado federal, Alexandre Padilha (PT-SP), e o pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (Psol).





A Vila Soma, onde Lula discursou nesta manhã, é uma ocupação em Sumaré — segunda maior cidade na região metropolitana de Campinas. Ela teve início em 2012 e passa por processo de regularização para ganhar status de bairro da cidade. Cerca de 10 mil pessoas vivem no local.