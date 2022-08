Rap gravado por pai e filhos conscientiza sobre a campanha de vacinação em Cotia | Neto Rossi

Confira a música gravada pela família de artistas do Jd. Leonor

Mano Kimba com seus filhos Damyen e Dyhhappy. Foto: Arquivo pessoal





Desde o dia 8 de agosto, o município de Cotia participa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite - para crianças com até 4 anos - e da Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente com até 14 anos.





E, para reforçar a campanha, está rolando nas redes sociais uma música sobre o tema. O rap ‘Não Vacila, não, Agosto tem Vacinação’ foi gravado por Mano Kimba, 36, juntamente com seus filhos Damyen MC,18, e Dihhappy, de apenas 7 anos. A família de artistas mora no Jardim Leonor [VEJA ABAIXO]













O convite para a gravação da música na versão rap veio das secretarias de Cultura e Comunicação.A letra foi composta pelo Alesson Sales da, Comunicação e a gravação foi feita no estúdio do Damyen MC.





DIA D





Neste sábado (20), a Secretaria de Saúde de Cotia realiza o Dia D de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação para atualização das vacinas de crianças e adolescentes.





[SAIBA MAIS AQUI]. Onze Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) abrirão das 8h às 17h, para vacinar crianças e adolescentes com até 14 anos de idade. É preciso levar documento e a caderneta de vacinação da criança e do adolescente