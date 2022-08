Caucaia terá evento de adoção de cães neste sábado (20)

O Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Cotia realizará mais uma edição do Evento de Adoção de Animais, no dia 20 de agosto, sábado, das 9h às 12h. O evento de adoção será na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto. Conheça os pets que estarão no evento em: https://abre.ai/eSZW