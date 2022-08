‘Dia D’ de multivacinação acontece neste sábado (20) em 11 UBS's de Cotia

Mobilização tem o objetivo de facilitar a vida dos pais e responsáveis que não conseguem ir à UBS durante a semana; saiba mais

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





No sábado (20/08), a Secretaria de Saúde de Cotia realiza o Dia D de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação para atualização das vacinas de crianças e adolescentes.





Onze Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) [veja abaixo] abrirão das 8h às 17h, para vacinar crianças e adolescentes com até 14 anos de idade. É preciso levar documento e a caderneta de vacinação da criança e do adolescente.





A mobilização faz parte da programação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças com até 4 anos e da Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescentes com até 14 anos. São aplicadas todas as vacinas recomendadas para esta faixa etária pelo Plano Nacional de Imunização mediante análise da caderneta.





“As campanhas seguem até o dia 9 de setembro, mas esta mobilização no sábado tem o objetivo de facilitar a vida dos pais e responsáveis que não conseguem ir à UBS durante a semana”, disse Magno Sauter, titular da Saúde.





“É fundamental manter as vacinas em dia para protegermos as nossas crianças e adolescentes de doenças graves como a paralisia infantil, sarampo e muitas outras”, completou o secretário Sauter.





Dia D de vacinação contra a pólio e de multivacinação





Sábado – 20 de agosto





Das 8h às 17h





UBS’s participantes:





· Assa





· São Vicente





· Rio Cotia





· Portão





· Mirizola





· Caputera





· Atalaia





· Arco-Íris





· Jardim Sandra





· Caucaia do Alto





· Japão