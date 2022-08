Burger King terá nova loja em Cotia | Rudney Oliveira

A inauguração pode ocorrer ainda neste ano; saiba mais

O Burger King terá um novo restaurante em Cotia. Segundo apuração da coluna, a nova loja será instalada no Comercial RT 37 na rodovia Raposo Tavares, no sentido interior próximo ao Mirante da Mata. A inauguração pode ocorrer ainda neste ano.





A região cresce em ritmo acelerado com obras do Animália Park - novo parque de diversões - e também do Shopping Central Plaza na estrada de Caucaia.





Com todos esses novos empreendimentos, anúncios como este devem se tornar comuns. Aguardemos.