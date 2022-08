Cotia teve aumento de furtos e estupros no mês de julho; roubos registraram queda

As estatísticas são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de SP; confira

O município de Cotia registrou, no mês de julho, aumento de 17,7% de furtos em geral e queda de 36% de roubos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), foram 199 furtos em julho contra 169 no mês anterior. Em junho, foram registrados 108 boletins de ocorrência de roubos e, mês passado, 69.





Ainda de acordo com a SSP, 26 veículos foram roubados (crime praticado com uso de violência) em julho – um roubo a menos que em junho. Já em relação aos furtos de veículos, o aumento foi de 23,5% - 34 em junho e 42 em julho.





Segundo as estatísticas, houve aumento de 166% em estupros na cidade. Foram 3 em junho e 8 em julho, totalizando 38 crimes de violência sexual nos sete primeiros meses do ano.