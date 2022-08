Cotia: Abaixo-assinado pede veto ao dia dos colecionadores de armas, atiradores e caçadores

Projeto que homenageia os CACs foi aprovado por unanimidade na semana passada pelos vereadores

Foto: Agência Brasil

Um abaixo-assinado na internet pede que o prefeito de Cotia, Rogerio Franco, vete o projeto de lei que institui no calendário oficial do município o dia dos CACs (colecionadores de armas, atiradores e caçadores). De autoria do vereador Luis Gustavo Napolitano (PSD), o projeto foi aprovado na sessão da semana passada por todos os vereadores.





“Aprovado por unanimidade pela Câmera, este projeto de Lei celebra a prática do uso de armas e incentiva a caça, dando permissão para a morte de seres vivos; muitos em risco de extinção, devem ser, na verdade, protegidos pela espécie humana”, diz trecho da petição virtual que, até essa publicação, já tinha 1.343 assinaturas (veja aqui). , diz trecho da petição virtual que, até essa publicação, já tinha 1.343 assinaturas





No Brasil, o total de CACs registrado saltou de 117.467, em 2018, para 673.818 este ano. O montante supera todos os 406 mil policiais militares da ativa que atuam em todo o País e ainda é maior que o efetivo de cerca de 360 mil homens das Forças Armadas.