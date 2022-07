Meninos de projeto social vão representar Cotia no Campeonato Estadual de Futsal | Neto Rossi

Quatro categorias da Associação Desportiva EdukaFut, projeto social voltado para o esporte em Cotia, participarão da competição em agosto

4 categorias vão disputar a competição estadual. Foto: Divulgação / Adef





Quatro categorias (sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18) da Associação Desportiva EdukaFut (Adef) vão representar a cidade de Cotia no Campeonato Estadual de Futsal, que começa em agosto. A competição, que será disputada por 28 equipes que foram distribuídas em 4 grupos, é organizada pela Federação Paulista de Futsal (FPFS).





ue desenvolve há 4 anos em Cotia um projeto social voltado para o esporte, participou no primeiro semestre do Campeonato Metropolitano de Futsal. A presidente da associação, Katia Ap. Lires de Oliveira, fez uma avaliação positiva do desempenho da equipe. A Adef, q, participou no primeiro semestre do. A presidente da associação,, fez uma avaliação positiva do desempenho da equipe.





“No primeiro semestre, nossa equipe, por ser sua primeira participação dentre 33 equipes do estado de São Paulo, jogando Campeonato Metropolitano, fez uma boa campanha, classificando com sub 16 para as oitavas de final”, disse.









Para o segundo semestre, Kátia explica que os jogos ocorrerão tanto fora de casa como também na cidade. A competição será difícil, mas nada que possa desanimar e desencorajar os meninos.





“Sabemos a dificuldade e nível do campeonato, por ser muito forte. Mas estamos no caminho certo e fazendo um bom trabalho com crianças de 11 a jovens de 18 anos, dando oportunidade dentro do município para os meninos que amam esporte”, reforça a presidente.





COMO SERÁ A COMPETIÇÃO





Na 1ª fase, as equipes jogarão entre si em turno único, classificando-se do 1º ao 6º de cada grupo para as fases seguintes.





Na segunda fase, as 24 equipes serão classificadas por Índice Técnico de 1ª a 24ª colocação. As oito melhores classificadas passam direto pela fase de pré-oitavas e aguardam seus adversários na fase de oitavas de final, formando a Chave Ouro.





As equipes classificadas de 9º ao 24º lugar se enfrentarão, e as vencedoras jogarão contra as equipes classificadas de 1º a 8º lugar já na fase de oitavas de finais da Chave Ouro. As equipes derrotadas serão direcionadas para a Chave Prata.





Vale destacar que o formato de disputa dessa competição é o de Dupla Eliminatória, ou seja, as equipes derrotadas na chave Ouro são conduzidas para a Chave Prata para uma 2ª chance de continuidade na competição. A medida que a equipe é derrotada na Chave Prata, deixa a competição.