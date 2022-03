Projeto social vai representar Cotia na série A2 do Campeonato Metropolitano de Futsal

Associação Desportiva EdukaFut vai estrear no campeonato da Federação Paulista de Futsal no dia 27 de março no Ginásio de Esportes de Cotia. Mas para seguir na competição em outras cidades, a associação precisa de ajuda financeira





Foto: Divulgação





A Associação Desportiva EdukaFut (Adef), que desenvolve há 4 anos em Cotia um projeto social voltado para o esporte, vai representar o município na série A2 do Campeonato Metropolitano de Futsal, da Federação Paulista de Futsal (FPFS). O primeiro jogo será no dia 27 de março no Ginásio Esportes de Cotia.





Mas a dificuldade que já esbarra as equipes, formada por 4 categorias (sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18), é a questão financeira para custear o transporte. O jogo da segunda rodada, no dia 2 de abril, será em São Sebastião, cidade que fica no litoral norte de São Paulo.





Para isso, a associação precisará de, em média, R$ 3 mil para bancar o ônibus até a cidade litorânea.





“Infelizmente, não temos recurso. O ônibus ficou em R$ 3 mil. Gostaria de pedir sua ajudar no que puder contribuir, para realizamos essa viagem. Temos o Pix da nossa associação, e iremos agradecer em rede social e jornal a sua contribuição. Contamos com sua ajuda para ajudar a realizar o sonho desses meninos de 11 a 18 anos com quem trabalhamos, e dar a oportunidade de conhecerem novos lugares por meio do esporte”, diz a Adef.





O Pix da associação é financeiro@edukafut.com.br





SOBRE O PROJETO





O treinamento das equipes da Adef acontece às terças e quintas na Escola Municipal Geraldo Gonçalves dos Santos e às segundas e quartas no Ginásio Esportes. No Geraldo, às sextas-feiras, o Adef desenvolve o projeto social com as crianças e os jovens. São, no total, de 60 a 70 meninos de 7 a 18 anos que participam das atividades.

foi fundada em 13 de maio de 2017 pela presidente Katia Ap. Lires de Oliveira e pela coordenadora e professora Deisid J. de Jesus. O objetivo das ativistas esportivas é promover a integração social através do esporte como ferramenta de transformação da sociedade.