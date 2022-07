Cotia está entre as 50 melhores cidades do Brasil, aponta estudo

Levantamento realizado pela Editora Três e pela Austin Rating avaliou o desempenho de 5.565 municípios (divididos por porte) nos Indicadores: Fiscais, Econômicos, Sociais e Digitais





Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia











Foram analisados indicadores municipais do ano de 2021, além dos últimos dez anos. Cotia aparece entre as 50 melhores cidades na classificação geral nacional, na categoria ‘Cidade de Porte Grande’.



O estudo analisou quatro grupos de indicadores (Fiscais, Econômicos, Sociais e Digitais), além de 16 subgrupos (Capacidade de arrecadação, Capacidade de Pagamento, Execução do orçamento, Aplicação na saúde e educação, Capacidade de pagamento, Padrão de vida, Mercado de trabalho, Comércio exterior, Atenção ao jovem, Responsabilidade social, Habitação, Qualidade de vida, Desenvolvimento humano, Saúde, Mobilidade digital e Acesso digital ao conhecimento).



Cotia ficou com a 46ª colocação na Classificação Geral Nacional ‘Cidade de Porte Grande’. Na avaliação dos ‘Indicadores Econômicos’ o município aparece com a 31ª melhor pontuação no ranking ‘Geral Nacional’.





No subgrupo econômico ‘Padrão de Vida’, Cotia desponta como a 20ª melhor cidade. Já no subgrupo ‘Execução do orçamento’, que integra os ‘Indicadores Fiscais’, Cotia ocupa a 37ª posição no ranking das cidades de Porte Grande.



As informações do anuário foram extraídas de fontes primárias públicas, como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Datasus, Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), entre outras.





