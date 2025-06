Criminosos invadem restaurante em Cotia e furtam contrafilé, costelinha de porco e whisky

Segundo a reportagem, os bandidos levaram peças de contrafilé e de costelinha de porco. As mercadorias furtadas somaram R$ 2 mil. Elas fariam parte do cardápio do estabelecimento no feriado de Corpus Christi.Além das carnes, a dupla ainda levou sete garrafas de whisky. É a terceira vez que o estabelecimento é alvo de ação criminosa.De acordo com a reportagem, apesar do monitoramento, o alarme do restaurante não disparou. O proprietário registrou um boletim de ocorrência. A polícia investiga o caso.