Cria de Cotia, Gabriel Sara e SPFC aceitam proposta de time inglês

O negócio deve render 11 milhões de euros (quase R$ 60 milhões) ao São Paulo, clube que formou o meia de 23 anos

Gabriel Sara, 23. Foto: Divulgação / Adidas





O São Paulo e o meia Gabriel Sara, de Cotia, já aceitaram a proposta do Norwich, da segunda divisão da Inglaterra. O acordo deve ser selado nos próximos dias e depende de detalhes burocráticos e de exames médicos do atleta. As informações são do Globo Esporte.





O negócio deve render 11 milhões de euros (quase R$ 60 milhões) ao São Paulo, clube que formou o meia de 23 anos.





Gabriel Sara não joga desde o final de abril, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito durante jogo da Copa Sul-Americana. Ele fez uma cirurgia, e a expectativa é de que tenha condições de atuar novamente em agosto.





Cria de Cotia, Gabriel Sara tem um plano de carreira que envolve jogar a Premier League. Por isso, a disputa da Championship é considerada um bom atalho visando o futuro. Além disso, o meio-campista entende a importância de deixar um bom valor ao São Paulo pelo investimento feito por ele até o momento. Até por isso a proposta é considerada boa por ambas as partes.





Gabriel Sara é um dos destaques da atual geração de Cotia presente no time profissional. Desde que foi promovido com Fernando Diniz, Gabriel Sara passou a ser figura imprescindível dos técnicos, incluindo Hernán Crespo e Rogério Ceni. Em 2021, ele esteve presente na conquista da taça do Campeonato Paulista, além de ter deixado sua marca em 17 oportunidades.