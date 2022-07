Cidade de SP registra 3 casos de varíola dos macacos em crianças

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, todas estão sendo monitoradas e não têm sinais de agravamento

Foto: Tv Anhanguera





A Prefeitura de São Paulo confirmou, na noite desta quinta-feira (28), três casos de monkeypox, a varíola dos macacos, em crianças. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, todas estão sendo monitoradas e não têm sinais de agravamento. São os primeiros casos registrados em crianças na capital. As informações são do G1.





“No último sábado (23), a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou que a doença é uma emergência de saúde pública, de caráter global. Com a nova realidade internacional, busca-se aumentar a coordenação entre os países e reforçar os mecanismos de busca ativa, com o objetivo de implementar medidas que ajudem a conter a circulação do vírus”, diz o comunicado.





Ainda segundo a nota, “desde os primeiros alertas da OMS para a doença, a SMS instituiu protocolos para toda a rede pública e privada para o atendimento dos casos suspeitos. O órgão está com toda a operação de atendimento, diagnóstico e monitoramento em pleno funcionamento”.









O estado de São Paulo é o que mais registra casos da varíola dos macacos, em todo o país: são 744, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde divulgou na terça-feira (26). Com 978 diagnósticos positivos, o Brasil é o sexto país no mundo com mais casos.