Varíola dos Macacos: Secretaria envia comunicado ‘com urgência’ aos servidores de Cotia

Em 5 dias, a cidade registrou 3 casos da doença; veja a íntegra da circular

Foto: Freepick





A divisão de Medicina do Trabalho, da Secretaria de Saúde de Cotia, enviou, em caráter de urgência, uma circular com destino a todos os servidores públicos do município com relação à varíola dos macacos. O comunicado, do dia 22 de julho, faz um alerta sobre a infecção e conscientiza sobre os cuidados que todos devem tomar.





“Em caso suspeito ou confirmado da doença, o servidor não deve comparecer ao serviço e nem no Departamento de Medicina do Trabalho. Deve se dirigir de forma imediata a uma unidade de saúde para elucidação diagnóstica, e retornar ao trabalho somente após o parecer do médico”, diz trecho da circular.





[VEJA AQUI]. Até o momento, a Prefeitura não se posicionou oficialmente sobre os casos confirmados. Em Cotia, até essa segunda-feira (25), a Secretaria de Estado da Saúde confirmou três casos da doença em um intervalo de 5 dias. Até o momento, a Prefeitura não se posicionou oficialmente sobre os casos confirmados.





VEJA ABAIXO O COMUNICADO ENVIADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS