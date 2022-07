Idosa é flagrada furtando loja de materiais de construção em Caucaia do Alto; veja vídeo

Prejuízo foi de R$700; veja as imagens:

Crime foi registrado por imagens de uma câmera de segurança





Uma idosa foi flagrada por imagens de uma câmera de segurança furtando a loja Safra de materiais de construção em Caucaia do Alto. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (28).





Pelas imagens, é possível ver a idosa dentro da loja, com uma bolsa no ombro, no setor de assessórios para banheiro. Ela pega alguns materiais tranquilamente e os coloca dentro da bolsa.





Depois, anda para o lado, observa se ninguém está perto e continua furtando outros itens. E não para por aí. Na terceira investida, ela furta mais materiais e os coloca também dentro da bolsa. Após dois minutos de ação, ela sai andando como se nada tivesse acontecido.





O prejuízo do furto, segundo o proprietário do estabelecimento, foi de R$ 700. Ele ainda não tinha registrado o boletim de ocorrência até a publicação desta reportagem.





Segundo informações, a idosa já é conhecida da região por realizar pequenos furtos, sempre em estabelecimentos comerciais.





Veja o vídeo abaixo: