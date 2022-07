Estado confirma mais um caso de varíola dos macacos em Cotia e total vai a 3 infectados

Em Itapevi, já são 9 casos confirmados da doença; veja



Imagem: iStock



A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou nesta segunda-feira (25) mais um caso da varíola dos macacos em Cotia, o que eleva o total de infectados para três na cidade. Em SP, a soma passou de 466 desde a sexta (22) para 590, uma diferença de 26,6%.





o é sobre o primeiro paciente infectado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de um homem de 43 anos, que segue bem e recebendo cuidados em casa. A transmissão ainda está sob investigação. Em Cotia, a única informação até o momentSegundo a, trata-se de um homem de 43 anos, que segue bem e recebendo cuidados em casa. A transmissão ainda está sob investigação.





De acordo com a pasta, o paciente foi devidamente orientado a seguir o protocolo de cuidados preconizados para o caso. O departamento de Vigilância Epidemiológica segue monitorando o caso.





Cotia e Cia solicitou mais informações para a Prefeitura de Cotia sobre os outros dois pacientes e aguarda retorno.





O terceiro caso de varíola dos macacos em Cotia foi confirmado em um intervalo de cinco dias do primeiro.





Segundo a Saúde de SP, 35 cidades têm casos confirmados da doença, sendo a capital paulista a mais afetada com 486 registros. Na região, a cidade que mais registrou foi Itapevi, com nove casos até essa segunda-feira (25).





Como se prevenir contra a monkeypox





Evitar contato íntimo ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele





Evitar beijar, abraçar ou fazer sexo com alguém com a doença





Higienização das mãos com água e sabão e uso de álcool gel





Não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos, objetos pessoais ou brinquedos sexuais





Uso de máscaras, protegendo contra gotículas e saliva, entre casos confirmados e contactantes.





Principais sintomas





Aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo, como mãos, pés, peito, genitais ou ânus





Caroço no pescoço, axila e virilhas





Febre





Dor de cabeça





Calafrios





Cansaço





Dores musculares