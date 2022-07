IBGE lança novo concurso com 30 vagas para recenseador em Cotia

As inscrições para a contratação de trabalhadores temporários para o Censo Demográfico 2022 vão até o dia 3 de agosto

Imagem: Divulgação





O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu mais um processo seletivo para a contratação de trabalhadores temporários para o Censo Demográfico 2022. Em Cotia, são 30 vagas. As inscrições vão até o dia 3 de agosto.





A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2022 e na disponibilidade de recursos orçamentários.





Inscrições





(VEJA AQUI). As inscrições para o certame são gratuitas e poderão ser efetuadas de hoje até dia 3 de agosto





A jornada de trabalho recomendável para a função de recenseador é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.





A remuneração será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (ampliado ou simplificado) pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.





O que faz um recenseador?





O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta. Como a remuneração é por produção, ela pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios. É possível calcular uma estimativa neste simulador.





Com informações da Agência Brasil