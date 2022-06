Record repercute morte de motorista que desviou de tampa de bueiro na Estrada de Caucaia

Moradores disseram à reportagem que depois que a via passou por reforma, os acidentes de trânsito têm sido constantes; veja

Acidente provocou a morte de uma jovem de 26 anos. Foto enviada ao Cotia e Cia





“Um acidente grave que poderia ter sido evitado. O circuito de segurança registrou quando uma motorista passa por uma avenida, em Cotia, na Grande São Paulo, de repente parece que o veículo sai da rota e só para ao bater em um poste. Moradores disseram que depois que a via passou por uma reforma, os acidentes de trânsito são constantes. As tampas de bueiros estão desniveladas, o que pode ter feito com que o carro da jovem motorista, que não resistiu, perdesse o controle”, diz o texto da emissora publicado no R7.





Veja abaixo: