Franco se reúne com integrantes do PT e aguarda visita de Lula em Cotia

Reunião na manhã de hoje também tratou sobre moradia e regularização fundiária; veja os bastidores

Prefeito Rogério Franco com o secretário de comunicação do PT, Jilmar Tatto, e advogado e militante do PT de Cotia, Silvio Cabral. Foto: Reprodução / Redes sociais





O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), se reuniu nesta terça-feira (7) em seu gabinete com o secretário nacional de comunicação do PT, Jilmar Tatto, e com o advogado especializado em direito urbanístico e militante do PT de Cotia, Silvio Cabral.





Também participou do encontro o secretário municipal de Assuntos Jurídicos e da Justiça, Vítor Marques, que está presente em diversos atos do Partido dos Trabalhadores em campanha para o governo estadual de São Paulo, com Fernando Haddad, e presidencial, com Lula.





A reunião tratou, entre outros assuntos, sobre a organização da campanha de Haddad e Lula em Cotia. No dia 5 de maio, na Vila Soma, uma ocupação localizada em Sumaré, interior de São Paulo, Lula chegou a dizer que iria visitar Cotia “para copiar os programas do Rogério”.





“Ele [Rogério Franco] tem programas extraordinários e nós vamos lá para copiar os programas do Rogério, e quem sabe expandir tudo o que for bom para o Brasil inteiro”, disse [RELEMBRE AQUI]. ”, disse









A foto da reunião de hoje, até a publicação desta reportagem, não havia sido publicada nas redes sociais do prefeito de Cotia.





MORADIA





O prefeito e os integrantes do PT também falaram sobre a questão da moradia na cidade, destacando a regularização fundiária, especificamente da Ocupação Mandelinha, comunidade que fica entre o Jardim Panorama e o Jardim Arco Íris.





O prefeito deve receber uma comissão do Mandelinha junto com Cabral para tratar da situação de mais de 600 famílias que já estão no local há seis anos na luta por moradia digna.





“Conheço há algum tempo o trabalho do Dr. Silvio [Cabral] com regularização fundiária. Conversamos sobre projetos importantes para a população de Cotia”, publicou o secretário de comunicação do PT, Jilmar Tatto.