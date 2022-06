Jovem de 26 anos morre em acidente na Estrada de Caucaia do Alto

Tio da vítima disse à reportagem que ela teria tentado desviar o veículo de uma tampa de esgoto da Sabesp; acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (2)

Carro ficou totalmente destruído. Foto: Luciano Borges

Uma mulher, de 26 anos, morreu em um acidente na Estrada de Caucaia do Alto na noite desta quinta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, Tailane Borges colidiu seu veículo contra um poste e uma mureta de proteção. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde de Caucaia já sem vida.

Segundo Luciano Borges, tio da vítima, Tailane teria perdido o controle do carro ao fazer uma curva em que há uma tampa de esgoto da Sabesp, que forma uma espécie de "buraco" na via. De acordo com ele, o desnível na estrada pode ter sido determinante para o acidente.

"O buraco fica bem no meio das faixas, com certeza isso fez com que minha sobrinha perdesse o controle", disse Luciano ao Cotia e Cia.

Desnível que teria feito com que a jovem perdesse o controle do veículo.





O carro de Tailane ficou completamente destruído, como pode-se observar nas fotos enviadas a reportagem por Luciano.

O caso foi registrado no Distrito Policial de Cotia.

Esse não é o primeiro acidente neste ponto, em 2020 por exemplo um motociclista perdeu a vida em um acidente no mesmo local, relembre aqui.