VÍDEO: Jovem que morreu em acidente na Estrada de Caucaia desviou de tampa de bueiro

Cotia e Cia teve acesso às imagens que mostram o momento exato do acidente que provocou a morte de Tailane Borges, 26

Fotos do acidente que matou Tailane Borges na Estrada de Caucaia do Alto





Por Neto Rossi e Rudney Oliveira







Em matéria publicada mais cedo pelo Cotia e Cia, o tio da jovem, Luciano Borges, já havia falado que sua sobrinha se acidentou devido ao desvio que ela fez em razão da tampa da galeria, que forma um desnível naquela parte da estrada.



O carro de Tailane ficou completamente destruído. O caso foi registrado no Delegacia de Cotia.



Procurada, a Sabesp lamentou o ocorrido e informou que esteve no local e confirmou que não possui rede de esgoto e tampões no endereço citado. “Dessa forma, não há responsabilidade da Companhia diante da situação mencionada”, disse.

Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Prefeitura de Cotia também lamentou o ocorrido e disse que, em relação às causas do acidente, "a investigação e perícia por parte das autoridades responsáveis podem elucidar o que acarretou na fatalidade". Questionada e de posse do vídeo, a Prefeitura não comentou nada a respeito da tampa da galeria no meio da avenida.

“FATALIDADE PODERIA TER SIDO EVITADA”



O advogado e morador de Cotia, Michel da Silva Alves, comentou sobre a fatalidade. Em nota enviada à reportagem, Michel disse que se trata de um fato extremamente lamentável e que o acidente poderia ter sido evitado.



"Uma vida foi perdida de forma trágica e evitável. A partir do que se nota do vídeo e do histórico de acidentes do local percebe-se, nitidamente, que a tragédia poderia ter sido evitada se no local não houvesse um buraco feito em torno da tampa da galeria de águas pluviais. A via foi reformada há pouco tempo pela Prefeitura de Cotia e constitui um absurdo tamanho desleixo."

“e a família se quiser buscar os reparos na Justiça”.

Esse não foi o primeiro acidente com óbito registrado na altura do km 8 da Estrada de Caucaia do Alto. Em setembro de 2020, um motociclista veio a óbito após se acidentar no mesmo local

VEJA O VÍDEO DO MOMENTO DO ACIDENTE

Ainda segundo o advogado, cabe a população cobrar das autoridades obras urgentes. Esse não foi o primeiro acidente com óbito registrado na altura do km 8 da Estrada de Caucaia do Alto. Em setembro de 2020, um motociclista veio a óbito após se acidentar no mesmo local [RELEMBRE AQUI].





(REPORTAGEM ATUALIZADA ÀS 16H57 DO DIA 03/06/2022 COM O COMENTÁRIO DO ADVOGADO MICHEL DA SILVA)