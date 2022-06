GCM e Polícia Civil localizam suposto cativeiro em Caucaia do Alto

Segundo a GCM, o cativeiro seria utilizado por integrantes de quadrilhas do Pix que agem na região

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A Guarda Civil Municipal de (GCM) de Cotia e a Polícia Civil localizaram, nesta terça-feira (7), um suposto cativeiro no distrito de Caucaia do Alto. Ninguém foi preso. Segundo a GCM, o cativeiro seria de integrantes de quadrilhas do Pix que agem na região.





A Guarda Civil de Cotia juntamente com a Polícia Civil localizaram um cativeiro, onde integrantes da Quadrilha do Pix, encaminhavam suas vítimas. Infelizmente ninguém foi detido, mas pelo local, foi localizado entorpecentes, camas improvisadas e máquinas de passar cartão





Procurada para dar mais detalhes da ação, a GCM apenas informou que seus agentes permaneceram no local para fazer a preservação da área para o trabalho de perícia.