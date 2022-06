Neto Rossi: Cortella faz palestra amanhã (23) em Cotia. Mas será apenas para convidados

A palestra é organizada pelo Instituto de Gestão Municipal (IGM), contratado pela Câmara de Cotia por R$ 1,9 milhão para dar cursos e palestras; alguns veículos de imprensa da região foram convidados, mas nós, não

Professor Mário Sérgio Cortella. Foto: Divulgação









Acontece que o evento, diferentemente do que foi anunciado pelo presidente da Câmara de Cotia, vereador Celso Itiki (PSD), será fechado, apenas para convidados.









Segundo o Instituto, que é de Sorocaba, interior de São Paulo, o evento será para 500 convidados. Veja abaixo a nota do IGM enviada ao Cotia e Cia, na ocasião.





A palestra que será oferecida por nossa empresa, é um evento fechado apenas para os professores do nosso instituto, alunos e alguns convidados do IGM. Não haverá venda de ingressos e a entrada depende de convite cedido pela coordenação do IGM





Ainda de acordo com o IGM, o tema da palestra “Mudar é complicado? Acomodar é perecer!” foi definido pela coordenação pedagógica do IGM, “considerando a questão comportamental vivida no período mais crítico da pandemia”.





Assim como você, leitor desta coluna, eu também me interessei pelo evento e questionei hoje o IGM se poderia me credenciar como imprensa. Mas a resposta foi negativa. Veja abaixo: