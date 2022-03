Câmara de Cotia contrata por R$ 1,9 milhão empresa de Sorocaba para dar cursos e palestras

Aulas acontecem durante a semana das 10h às 12h e das 14h30 às 16h30

Professora Monalisa Cavalcanti palestrou sobre oratória e temas jurídicos no dia 10 de março. Foto: Câmara de Cotia





A Câmara Municipal de Cotia contratou por R$ 1,9 milhão o Instituto de Gestão Municipal (IGM), com sede em Sorocaba, interior de São Paulo, para dar cursos e palestras durante a semana dentro da Casa Legislativa. O contrato, firmado no dia 21 de dezembro de 2021, tem vigência de um ano.





Confira AQUI O contrato é público.





Do valor total do contrato, R$ 88 mil é para o serviço de implantação e estruturação das aulas; R$ 493,8 mil para os cursos prestados, pagos em horas/aula; e R$ 1,3 milhão pelo desenvolvimento de plataforma customizada para pesquisas de cursos, avaliação, apoio didático e área do aluno/público alvo, com suporte tecnológico em portal, com filmagem, transmissão ao vivo, gravação e edição de vídeo, pagos em horas técnicas.





Segundo o contrato, no valor estão incluídas “todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação”.





“Após o término de cada curso, a contratada encaminhará ao Fiscal do Contrato relatório contendo os quantitativos totais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados e os respectivos valores apurados, com a respectiva lista de alunos que realizaram os cursos, lista de certificados entregues. Deverão ser realizadas as medições de acordo com as unidades de medida previstas no termo de referência, os cursos serão pagos por horas/aula, com a respectiva comprovação do serviço prestado”, diz trecho do documento.





Câmara de Cotia divulgou os cursos que serão realizados neste mês de março. Das dez aulas, seis já ocorreram. Os cursos são divididos em dois horários: das 10h às 12h e das 14h30 às 16h30. Os temas desenvolvidos foram: Planejamento Estratégico, Oratória, Temas Jurídicos - Direito Urbanístico, Fotografia, Comportamento Organizacional e Educação para a Cidadania.





Cotia e Cia pediu para a Câmara a relação de alunos que teriam participado dessas seis aulas já desenvolvidas e aguarda retorno. A programação é aberta ao público e gratuita. Todos os cursos e palestras são realizados na Sala de Sessões Vereador José de Souza Vilarim e não é necessário realizar inscrição prévia.