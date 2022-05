Mário Sergio Cortella fará palestra em Cotia, anuncia vereador

Anúncio foi feito durante a sessão da Câmara desta terça-feira (17)

Professor Mário Sérgio Cortella. Foto: Divulgação







O filósofo e educador Mário Sérgio Cortella vai fazer palestra em Cotia no dia 23 de junho. O anúncio foi feito pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Celso Itiki, durante a sessão desta terça-feira (17).





De acordo com o vereador, a palestra, cujo tema é 'Mudar é complicado, mas se acomodar é perecer,' será realizada no auditório do colégio Rio Branco, na Granja Viana. Ainda não foram divulgados maiores detalhes sobre o evento.





Nascido em Londrina (PR) em 1954, Cortella é professor-titular da PUC-SP com docência e pesquisa na Pós-Graduação em Educação e no Departamento de Teologia e Ciências da Religião; é professor-convidado da Fundação Dom Cabral e ensinou no GVpec da FGV-SP. Foi Secretário Municipal de Educação de São Paulo (1991-1992), tendo antes sido Assessor Especial e Chefe de Gabinete do Prof. Paulo Freire.





É autor de diversos livros nas áreas de educação, filosofia, teologia e motivação e carreira.