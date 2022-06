Neto Rossi: Animália Park tem nova previsão para ser inaugurado em Cotia

Secretário de Turismo de Cotia havia falado que o parque de diversões seria inaugurado em junho deste ano. Mas a Secretaria justificou o erro; veja

Terreno está localizado no km 39 da Raposo Tavares. Foto: Divulgação

O Animália Park, novo parque de diversões temático de Cotia, deve ser inaugurado no segundo semestre deste ano. A informação foi dada à coluna nesta terça-feira (21) pela Secretaria de Turismo. deve ser inaugurado no. A informação foi dada à coluna nesta terça-feira (21) pela





Na página do Instagram do Animália, a informação que consta é de que o parque será inaugurado entre o final de 2022 e o início de 2023. Não conseguimos falar com a direção do parque.





secretário de Turismo de Cotia, Nelson Broering, havia falado que o Animália seria inaugurado em junho deste ano. A entrevista foi concedida ao site Mercado e Eventos e depois republicada em diversos portais de notícias. Em afirmação precipitada, ohavia falado que o Animália seria inaugurado em junho deste ano.e depois republicada em diversos portais de notícias.





A Secretaria de Turismo confirmou que havia, de fato, "uma previsão de que o parque fosse inaugurado em maio [ou junho] deste ano”. Mas ocorreu que, “por conta da aquisição de novos equipamentos, a informação passada à Secretaria de Turismo é a de que a inauguração ocorrerá no 2º semestre”.





[VEJA AQUI]. Sem mesmo ter sido inaugurado, a página do Instagram do Animália já conta com mais de 8 mil seguidores





SOBRE O ANIMÁLIA PARK





Em um terreno de 350 mil metros quadrados – quatro vezes maior que o Playcenter, o local contará com um imenso santuário animal, parque de diversões indoor, 4 montanhas-russas, sendo uma inédita no Brasil e América do Sul (familiar/radical), atrações externas como teleférico, barco viking e splash.





O terreno fica no km 39 da Raposo Tavares.





O Animália Park será o primeiro parque temático a ser lançado no Brasil após um hiato de 22 anos – o Hopi Hari abriu em 1999. O empreendimento, que já foi chamado de “Parque dos Elefantes” e “Parque de Cotia”, está sendo projetado e planejado desde 2013.

Neto Rossi é jornalista do Cotia e Cia e escreve nesta coluna

assuntos diversos sobre a cidade e a região.