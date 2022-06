Foto de secretário com crianças usando uniformes de 2020 é questionada na internet

Imagem foi feita durante lançamento de projeto de incentivo à leitura; alunos da rede municipal de Cotia estão há 2 anos sem novos uniformes; confira a reportagem

Crianças usam uniformes de 2020 em foto com secretário de Educação de Cotia. Foto: Marcos Misturini / Prefeitura de Cotia





Uma foto do secretário de Educação de Cotia, Luciano Corrêa, com alunos da rede municipal de ensino levantou questionamentos nas redes sociais nesta quinta-feira (9). Na imagem, que foi postada na página do prefeito Rogério Franco, os 18 alunos estão usando uniformes de 2020, último ano que foi entregue nas escolas.





“Cadê o uniforme das crianças Rogério Franco?” [...] “Parabéns. Só tá faltando o uniforme das crianças né Rogério Franco” [...] “Só falta querer dar os uniformes no meio do ano. Uma coisa que tinha que ser dada no início das aulas” [...] “Como assim, minha filha não recebeu uniforme ainda não”, dizem alguns comentários [VEJA ABAIXO].













A imagem foi feita na terça-feira (7) no lançamento do projeto 'Minha Primeira Biblioteca' na rede municipal de ensino. A iniciativa contempla os mais de 30 mil alunos matriculados nos Ensinos Infantil e Fundamental com a entrega de um acervo literário composto por obras escolhidas de acordo com a idade e o nível escolar do aluno.





Os alunos que aparecem na foto são das escolas municipais Edith dos Santos Silva, Ildefonço Emeliano de Brito, José da Costa Chaves e Roberto J. H. Lobo Neto Prof. O anúncio do projeto foi feito por Luciano Corrêa e pelo Diretor Pedagógico, Adalberto Bastos Neto, no auditório da Secretaria de Educação.





Na imagem, ainda é possível ver que Luciano não está com máscara. Por mais que não seja obrigatório, o uso foi recomendado dentro de ambientes fechados devido ao aumento de casos de Covid-19 na cidade.





Questionada, a assessoria de imprensa da Prefeitura não respondeu o motivo de o secretário não estar usando máscara. Apenas reforçou que a “Prefeitura de Cotia segue as definições do Comitê Estadual de Saúde e orienta o uso em ambientes fechados”.





SOBRE OS UNIFORMES ESCOLARES





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria Municipal de Educação explicou que lançou uma licitação para aquisição dos uniformes escolares, mas o processo de compra não foi concluído até o momento. Os uniformes escolares não têm prazo para serem entregues este ano.





“As empresas fornecedoras informaram que estão com dificuldades para elaborar cotações por falta de matéria-prima no mercado. Tão logo esta situação se normalize, a Secretaria fará a conclusão do processo e aquisição dos uniformes”, explicou.