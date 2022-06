Cotia volta a recomendar uso de máscaras em locais fechados e em escolas

Por Neto Rossi

A Prefeitura de Cotia voltará a recomendar o uso de máscaras contra a Covid-19 em ambientes fechados e em escolas. A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto ao secretário municipal de Saúde, Magno Sauter, nesta quinta-feira (2). O decreto deve ser publicado ainda hoje.

O município acompanha a decisão do governo estadual que voltou a recomendar o uso do equipamento de proteção individual na terça-feira (31). Como se trata, por enquanto, de uma recomendação, o uso de máscaras ainda não é obrigatório.

A mudança ocorre em meio a uma alta de 120% de internações por Covid-19 em maio. Apesar do crescimento, 10 milhões de pessoas ainda estão com dose de reforço da vacina atrasada em SP.

No município de Cotia,foram registrados. Do dia 30/04 ao dia 07/05, foram 17 casos; do dia 7 ao dia 13, 56 casos e, do dia 13 ao dia 27 (última sexta-feira), 184 casos, um aumento de 982% no período