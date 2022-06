Palestra de Cortella em Cotia será fechada, afirma instituto ao corrigir Celso Itiki

Presidente da Câmara de Cotia chegou a convidar a todos para o evento; relembre o áudio

Celso Itiki, Presidente da Câmara de Cotia. Foto: Reprodução. Edição da imagem: Rudney Oliveira / Cotia e Cia









presidente da Câmara de Cotia, vereador Celso Itiki (PSD), no dia 17 de maio, em plena sessão. Em sua fala, Itiki fez o convite para todos, dando a entender, portanto que a palestra seria aberta ao público. A informação do IGM corrige o anúncio feito pelono dia 17 de maio, em plena sessão.





“Quero começar a minha fala fazendo um convite a todos, que no dia 23 de junho, Mário Sérgio Cortella vai fazer uma palestra. Seria aqui nessa casa de leis, mas o espaço é pequeno; seria no ginásio, mas a acústica é ruim; seria na Whurt, mas também é pequena. Graças a Deus e ao emprenho de todos nós conseguimos o espaço do [colégio] Rio Branco”, disse [confira o áudio na íntegra abaixo].













Itiki acertou a informação de que a palestra será no dia 23 de junho e também que ocorrerá no colégio Rio Branco. Mas errou ao dizer que seria “para todos”. Veja a nota do IGM abaixo:





A palestra que será oferecida por nossa empresa, é um evento fechado apenas para os professores do nosso instituto, alunos e alguns convidados do IGM. Não haverá venda de ingressos e a entrada depende de convite cedido pela coordenação do IGM









A coordenadora do IGM, Shirlei Barbosa, disse que “contratar o professor Cortella é uma satisfação para nós educadores. Mais ainda porque estamos trazendo este evento para Cotia em um colégio tradicional.”





“Neste evento queremos destacar que o compromisso com a educação para a cidadania deve ser estendido além das instituições do terceiro setor e clubes de serviço como Rotary, Lions e suas Fundações. Deve alcançar as autoridades de todas as esferas de poder e igualmente os servidores públicos, professores das redes municipais e estaduais, e as famílias com essa filosofia de vida”, destacou o diretor do IGM, Rodrigo Lemos.





A reportagem procurou Celso Itiki para comentar o assunto, mas não recebeu retorno até essa publicação. O espaço para o presidente da Câmara de Cotia se manifestar continuará aberto.