Escola estadual em Caucaia registra 11 casos de Covid-19 em alunos e professores

Levantamento da Apeoesp foi feito entre os dias 11 e 30 de maio; confira

Escola Estadual Sidrônia Nunes Pires, em Caucaia do Alto. Foto: Google imagens





A escola estadual Sidrônia Nunes Pires, localizada no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, registrou, entre os dias 11 e 30 de maio, 11 casos de Covid-19. De acordo com levantamento do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), seis professores e cinco alunos testaram positivo para a doença neste período.









No levantamento da Apeoesp foram contabilizadas 55 escolas espalhadas pelo estado com 362 casos de Covid-19 entre professores, funcionários e alunos afastados por estar com a doença.





O levantamento é feito com base em informações disponibilizadas por representantes das próprias escolas em um formulário no site do sindicato. Nem todas as instituições que têm casos confirmados fazem esse registro.





“O dado, parcial, demonstra que esse número pode ser infinitamente maior, considerando que a rede estadual possui 3.700 escolas e que o levantamento depende da informação passada pelos professores às subsedes”, informou a Apeoesp em nota.









A partir dos dados, o sindicato reforçou a importância do uso de máscara de proteção facial dentro das escolas, além da fiscalização das unidades escolares, notificação de casos e suspensão das aulas nos locais onde houver surtos mais alarmantes.





O QUE DIZ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SP





Procurada pela reportagem, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc) informou que as escolas da rede estadual, sob sua administração, seguem os protocolos sanitários, como higienização constante das mãos, higienização e ventilação dos ambientes, uso obrigatório da máscara no transporte escolar e opcional nos ambientes da escola, identificação e afastamento dos casos e monitoramento de seus contactantes.





A Seduc também disse que se houver caso suspeito (dois ou mais sintomas) ou confirmado para Covid-19 de estudante ou professor, este deve permanecer em isolamento por sete dias. “Se os sintomas persistirem, deve-se permanecer em isolamento até o 10º dia. Orienta-se também que na ocorrência de casos, estes sejam notificados à Vigilância em Saúde do município, que realiza orientações sanitárias específicas, seguidas pela unidade de ensino”, complementou.