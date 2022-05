Casos de Covid em escola de educação especial em Cotia preocupam pais de alunos

Direção da unidade enviou comunicado aos pais somente hoje (26), 4 dias depois dos testes confirmados em funcionárias; pais acusam direção de "abafar o caso"

CEUC Diego Cristian Bazilio Camargo. Foto: Reprodução / Redes sociais

Reportagem: Neto Rossi





Ao menos 5 funcionárias do Centro Educacional Unificado de Cotia de Educação Especial (CEUC) Diego Cristian Bazilio Camargo estão com Covid-19. Segundo apurou a reportagem, a diretora, a coordenadora, duas professoras e uma auxiliar testaram positivo para a doença. A escola, no entanto, confirma 3 casos.





Fato é que o comunicado da direção da unidade [VEJA ABAIXO] foi enviado aos pais somente na manhã desta quinta-feira (26), sendo que a gestão da escola já tinha ciência dos casos confirmados desde sexta-feira (20).





A Direção do CEUC Diego, por orientação da Secretaria de Educação e Vigilância Epidemiológica informa que, devido a testes positivos da Unidade Escolar e pela condição de nossos alunos, os alunos das professoras Janaína e Luana e alunos das salas da auxiliar de classe Ana Paula não deverão comparecer até sexta-feira (27/05) retornando segunda-feira (31/05). Solicitamos que fiquem atentos aos sintomas e se for o caso procurarem o serviço de saúde. Atenciosamente, Direção Escolar





Cotia e Cia teve acesso a conversas de um grupo de WhatsApp da direção que comprovam que o problema já era de ciência da direção. Ou seja, os alunos com comorbidades, dentre elas paralisia cerebral, autistas, crianças que fazem uso de sondas e com doenças respiratórias, tiveram contato com as funcionárias nesta semana.









Alguns pais de alunos, com quem Cotia e Cia conversou desde a noite desta quarta-feira (25), relataram preocupação e descaso da unidade. Muitos ficaram sabendo pela própria reportagem a situação que se encontrava a escola, já que não foram avisados anteriormente.





Apenas uma professora enviou, nesta quarta, um comunicado nas agendas dos alunos avisando sobre os casos de Covid. Os pais disseram que a funcionária enviou o comunicado sem autorização da direção, já que a intenção “era abafar o caso”.





Cotia e Cia ligou por diversas vezes na manhã desta quinta-feira (26) no CEUC Diego, mas ninguém atendeu. A reportagem não conseguiu fazer contato com a diretora da escola.





A reportagem pediu um posicionamento da Secretaria Municipal de Educação e aguarda retorno.