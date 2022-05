Professoras com Covid são afastadas de creche em Cotia e direção pede 'atenção às crianças'

Crianças matriculadas na unidade têm de 6 meses a 4 anos, portanto, ainda não foram imunizadas; já é a 2ª escola nesta semana que registra casos de covid em funcionárias; veja o que diz o secretário de Educação

Três professoras do Centro Educacional José Roberto Maceno, localizado no Mirante da Mata, em Cotia, testaram positivo para Covid-19. Um comunicado avisando os pais dos alunos foi enviado na última quarta-feira (25) pela direção da unidade. As servidoras estão afastadas.





Como as crianças matriculadas na unidade têm menos de 4 anos e, por isso, não foram imunizadas contra o coronavírus, a direção pediu aos pais “atenção redobrada aos sintomas”. “Em qualquer sinal, procurem a unidade de saúde mais próxima para providências”, diz o comunicado.





Segundo a direção, os pais foram informados “imediatamente” sobre a situação e ofícios foram enviados para a Secretaria Municipal de Educação e Vigilância Epidemiológica, que instruiu os funcionários a usarem máscaras novamente na unidade.





Diante do quadro, a direção da creche ainda fez um alerta para os pais não levarem seus filhos para a creche. “Aqueles que puderem deixar os filhos em casa, não sofrerão perda de vaga ou qualquer outro prejuízo. Tal solicitação se faz necessária para evitarmos proliferação do vírus”, finaliza o documento.





MAIS CASOS DE COVID EM ESCOLA DE COTIA





Nesta semana, o Centro Educacional Unificado de Cotia de Educação Especial (CEUC) Diego Cristian Bazilio Camargo também registrou casos de Covid-19 em, ao menos, 5 funcionárias.





Segundo apurou Cotia e Cia, a diretora, a coordenadora, duas professoras e uma auxiliar testaram positivo para a doença. A escola, no entanto, confirma 3 casos.





manhã desta quinta-feira (26), sendo que a gestão da escola já tinha ciência dos casos confirmados desde sexta-feira da semana passada (20) [LEIA MAIS SOBRE O ASSUNTO AQUI]. O comunicado da direção da unidade avisando os pais sobre a situação da escola foi enviado somente na





O QUE DIZ O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO





Questionado sobre a possibilidade de o uso de máscara voltar a ser obrigatório dentro das escolas municipais, o secretário de Educação de Cotia, Luciano Corrêa, afirmou ao Cotia e Cia que, por enquanto, ainda não existe essa cogitação.

Estamos seguindo os parâmetros que foram definidos no início das aulas, como todos os cuidados de higienização, de limpeza, e também deixamos a critério de cada um a utilização da máscara ou não. Continua valendo a mesma determinação. Seguimos rigorosamente o que a Secretaria de Saúde nos orienta

VEJA NOTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

“A Secretaria de Saúde informa que a Vigilância Epidemiológica recebeu algumas notificações de casos positivos de Covid-19 em escolas municipais e estaduais. A cada notificação é feito um trabalho de verificação de sintomatologia, apuração de quando iniciou o sintoma/confirmação, os casos positivos são cruzados para verificar se têm ligações e até o momento não foi detectado nenhum surto de Covid em escolas.





Os casos confirmados têm intervalos que anulam a relação entre si e a configuração de surto. A VE tem feito a orientação nas escolas com casos confirmados, sugerindo o uso de máscaras e reforçando as medidas de proteção. Nas escolas estaduais este mesmo trabalho tem sido realizado quando há notificação.”





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 19H23 DO DIA 27/05/2022 COM A NOTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)