Estrada de Caucaia do Alto terá shopping com cinema, fast foods e mini-golfe

Empreendimento de mais de 32 mil metros quadrados está sendo construído no bairro do Tijuco Preto, em Vargem Grande Paulista

Foto: Divulgação Central Park.





Em breve, a região terá um novo shopping center. Trata-se do Central Park Plaza Shopping, que está sendo construído à beira da Estrada de Caucaia do Alto, na altura do bairro do Tijuco Preto, em Vargem Grande Paulista. O empreendimento promete mais de 144 lojas, além de 20 quiosques.Além das lojas, o novo shopping planeja ter cinema, supermercado, praça de alimentação com 14 fast foods e até um campo de mini golfe. Tudo isso em 32.622 metros quadrados de área construída.O projeto conta ainda com 800 vagas de estacionamento, academia e pista de caminhada.Cotia e Cia procurou a empresa Central Park para saber se há alguma previsão de inauguração. Caso haja retorno, acrescentaremos aqui.Enquanto isso, a empresa disponibilizou as perspectivas do projeto em seu site oficial, confira abaixo.