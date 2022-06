“Contra meus princípios”, diz vereador que não votou no Dia do Orgulho LGBTQIA+

Evangélico, Iran Soares (PSC) se absteve do voto da data comemorativa no mesmo dia em que concedeu título de cidadão cotiano a um pastor; veja o vídeo

Vereador de Cotia, Iran Soares (PSC). Foto: Câmara de Cotia





Iran Soares (PSC), que é evangélico, disse em um vídeo, postado nos stories em sua página no Instagram, o motivo de não ter votado em um projeto de lei que institui o Dia Municipal do Orgulho LGBTQIA+ em Cotia. De autoria do vereador Edson Silva (Republicanos), o projeto recebeu 11 votos favoráveis e três abstenções, uma delas, de Iran [VEJA AQUI].





“Olá, minha amiga, muito pertinente sua pergunta. Eu abstive desse voto pelo simples fato que se eu votasse favorável eu estaria indo contra os meus princípios. Nada demais”, respondeu [VEJA O VÍDEO AQUI]. Questionado por uma seguidora de sua página, o vereador respondeu o motivo de sua abstenção., respondeu





No texto postado junto ao vídeo, Iran ainda reforça que “a política ou objetivos não podem estar acima dos meus princípios”. Além dele, os vereadores Professor Osmar (Podemos) e Johny Santos (PMN) também não votaram na propositura, que depende da sanção do prefeito Rogério Franco (PSD) para ser instituída no calendário oficial de eventos do município.





(do dia 24/05) em que Iran se absteve de votar no Orgulho LGBTQIA+, ele homenageou o pastor evangélico Cleuton de Carvalho Silva, da Igreja Restauração, localizada no Jardim Sabiá. O religioso recebeu o título de cidadão cotiano e fez uma oração na tribuna da Câmara de Cotia, em meio à sessão. Na mesma sessãoem que Iran se, eleO religioso recebeu o título de cidadão cotiano e fez uma





“Quero orar por esses homens que decidem por muitas vezes a vida do povo cotiano. Que a justiça venha sobre a vida deles em tudo aquilo que eles decidirem... e que o povo de Cotia venha se alegrar com a justiça que será aplicada nesse local ... amém”, disse Cleuton, após ter falado a seguinte frase: “Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo sofre”.