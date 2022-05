Dia do Orgulho LGBTQIA+ é aprovado pela Câmara de Cotia; 3 vereadores não quiseram votar

De autoria do vereador Edson Silva, projeto de lei segue agora para sanção ou veto do prefeito Rogério Franco

Data é celebrada no dia 28 de junho. Foto: Reprodução





A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão desta terça-feira (24), o Dia Municipal do Orgulho LGBTQIA+ para ser incluído no calendário oficial do município, a ser comemorado anualmente no dia 28 de junho.





O projeto de lei, de autoria do vereador Edson Silva (Republicanos), recebeu 11 votos favoráveis e três abstenções, dos vereadores Professor Osmar (Podemos), Iran Soares (PSC) e Johny Santos (PMN).





“Que possamos abrir debates, fazer palestras e que a população do Brasil tenha a ciência de que a cada 28 horas um homossexual é agredido e morto no Brasil. O Brasil é o país que mais tem esse preconceito. Precisamos acabar com isso”, disse Edson na tribuna ao falar de seu projeto, que segue agora para sanção ou veto do prefeito Rogério Franco (PSD).





“Eu tenho certeza de que o prefeito Rogério Franco vai sancionar esse projeto para que possamos abrir o diálogo geral com a população de Cotia”, ressaltou o parlamentar.





A data 28 de junho foi escolhida por se tratar do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Em todo o mundo, o dia marca a resistência na revolta de Stonewall Inn, nos Estados Unidos. Após uma violenta abordagem policial no bar, que deu nome à rebelião, o público LGBTQIA+ que estava no local se insurgiu.





Veja abaixo o que significa cada sigla do movimento.





Lésbicas: mulheres (cis ou trans) que sentem atração por outras mulheres (cis ou trans). É uma orientação sexual (e não "opção", porque não é algo que se escolhe).





Gays: também é orientação sexual, mas de homens (cis ou trans) que sentem atração por outros homens (cis ou trans).





Bissexuais: também se trata de orientação sexual, mas no caso de pessoas que têm atração por dois ou mais gêneros (cis ou trans).





Trans: se refere a identidade de gênero, ou seja, como a pessoa se identifica enquanto indivíduo com relação aos gêneros (feminino e masculino). Representa os transexuais, que se identificam com o gênero diferente daquele designado ao nascer, e também travestis.





Queer: são as pessoas que transitam entre os gêneros feminino e masculino ou que não seguem a binaridade masculino-feminino (não binário).





Intersexuais: é usado para descrever pessoas que possuem características sexuais biológicas que não se encaixam em categorias binárias de feminino ou masculino.





Assexuais: pessoas que não sentem atração sexual por outra pessoa, apesar de existir afetividade.





+: representa as inúmeras outras possibilidades de orientação sexual e identidade de gênero (um exemplo são os pansexuais, que sentem atração afetivo-sexual independente da identidade de gênero).