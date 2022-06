Cartão do ‘Vale Gás’ já está disponível em Cotia

O valor do benefício foi reajustado em 10% nesta semana pelo governo de São Paulo, passando de R$100 para R$110 bimestrais; em Cotia, 720 famílias são beneficiárias do programa

O cartão do ‘Vale Gás’ já está disponível para retirada nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) de Cotia. A informação foi publicada nas redes sociais da secretária de Desenvolvimento Social, Mara Franco, e também nas páginas da Prefeitura.

. O aumento foi determinado pelo governador, para deixar o valor do benefício compatível aos preços atuais dos botijões de 13 kg do gás de cozinha, conforme dados colhidos pela

Em Cotia, a consulta para saber se o cartão foi encaminhado para o Cras pode ser feita por meio do atendimento pelo Cras e Creas On-line: (11) 96300-7500 (WhatsApp). Ao todo, 720 famílias são beneficiárias do programa.

O acesso ao programa é para famíliase com renda mensal per capita de. Para saber se poderá ser inserido no programa, o cidadão deve entrar no site oficial do Vale Gáse consultar a elegibilidade ao benefício.