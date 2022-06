Raposo Tavares: Governo de SP inicia obras de duplicação entre Vargem Grande e São Roque

Ao todo, serão seis obras com um investimento de R$ 277,9 milhões e geração de 3,9 mil novos empregos diretos

Anúncio foi feito pelo governador Rodrigo Garcia nesta quarta-feira (1º)





O governo de São Paulo deu início, nesta quarta-feira (1º), às obras para duplicação e modernização da rodovia Raposo Tavares, entre Vargem Grande e São Roque. Ao todo, serão seis obras com um investimento de R$ 277,9 milhões e geração de 3,9 mil novos empregos diretos.





As intervenções serão executadas pela Concessionária CCR ViaOeste, sob fiscalização da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.





“Estamos aqui para trazer boas notícias para São Roque. Uma delas é a duplicação da Raposo Tavares, um sonho antigo que estamos concluindo agora com essa obra. Em dois anos teremos uma rodovia que liga São Paulo a Sorocaba integralmente duplicada”, disse o governador Rodrigo Garcia.





As obras de duplicação serão realizadas em quatro trechos da Raposo Tavares: do km 45+200 ao km 53, do km 53 ao 58+500, do km 58+500 ao 61 e do km 61 ao 63, totalizando cerca de 18 quilômetros duplicados na rodovia.





A segurança viária conta com a implantação de dois dispositivos de acesso e retorno, nos Km 50+300 e 54+300, melhorias no sistema de drenagem e nova sinalização (vertical e horizontal). A entrega dessas melhorias do viário deve ocorrer em 20 meses, contados a partir do início do pacote de obras.